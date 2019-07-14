اونلاين | 2Half: بث مباشر مباراة تونس والسنغال أونلاين Yalla 4gol يلا شوت مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشرمجانا

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يوفر الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، شاهد مباراة تونس ضد السنغال على كورة أونلاين بث مباشر بجودة فائقة koralive، يستضيف استاد الدفاع الجوي اليوم الأحد 14-7-2019 المباراة المرتقبة بين السنغال وتونس في نصف نهائي أمم إفريقيا، can 2019 المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري، شاهدوا بث مباشر مباراة tunisea على رابط الاسطورة live.

موعد مباراة تونس والسنغال اليوم الأحد 14-7 علي beim match:

تنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخب تونس ونظيره منتخب السنغال في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 14-7-2019، على أرضية استاد الدفاع الجوي، في semi-final ببطولة African cup of nations، شاهد بث مباشر مباراة تونس اليوم على cool kora>

سيبدأ منتخب تونس مباراته امام السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :معز حسن.

خط الدفاع : ياسين مرياح، ديلان برون، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة0

خط الوسط: إلياس صخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، وهبي الخزري.

خط الهجوم : يوسف المساكني، طه يس الخنيسي.

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بينما التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال امام تونس يتكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع : لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه.

خط الوسط: إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت، اليون نداي.

خط الهجوم : مباي نيانج، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد تونس اليوم الأحد في أمم إفريقيا 2019:

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