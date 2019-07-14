اونلاين | 7sry Now حصري: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر yalla goal كورة اونلاين يلا شوت ماتش منتخب تونس today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7sry Now حصري: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر yalla goal كورة اونلاين يلا شوت ماتش منتخب تونس today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر kora star لمباراة السنغال وتونس اليوم الأحد 14-7-2019، شاهد الآن مباراة تونس والسنغال في أمم إفريقيا kora live، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره السنغالي، على أرضية استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، شاهد مباشرة وبدون تقطيع مباراة تونس والسنغال yalla shoot plus.

موعد مباراة تونس × السنغال اليوم في أمم إفريقيا على kora online:

البث المباشر – شاهد مباراة تونس ضد السنغال في أمم إفريقيا اليوم على cool kora بث مباشر بجودة فائقة، حيث تنطلق مباراة تونس ضد السنغال في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 14 يوليو لعام 2019، علي أرضية استاد الدفاع الجوي، تابعوا بث مباشر لمباريات أمم إفريقيا على كورة لايف.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس امام السنغال

في حراسة المرمى :معز حسن.

في خط الدفاع : ياسين مرياح، ديلان برون، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة0

في خط الوسط: إلياس صخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، وهبي الخزري.

في خط الهجوم : يوسف المساكني، طه يس الخنيسي.

Advertisements

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال امام تونس

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع : لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه.

في خط الوسط: إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت، اليون نداي.

في خط الهجوم : مباي نيانج، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والسنغال اليوم في أمم إفريقيا kora goal:

تحظي قنوات بي إن سبورتس بحقوق البث التليفزيوني الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا، وستكون مباراة تونس والسنغال متاحة عبر قنوات MAX HD 1، MAX HD 2، كما ستذاع المباراة بين تونس والسنغال على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، وستكون المباراة متوفرة بث مباشر عبر KORA GOOL، شاهد الآن مباراة تونس اليوم على رابط الاسطورة HD ورابط يوتيوب بأعلي جودة.