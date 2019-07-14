اونلاين | يلا شوت بلس: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر kora شوت بلس الشوط الثاني yalla shoot

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رابط مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر كورة لايف ، اليوم الأحد ، ضمن مبارايات دور نصف النهائي لبطولة أمم افريقيا 2019 توتال المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، مباراة تونس والسنغال بث مباشر كول كورة ، ويقود المنتخب التونسي المدرب الفرنسي آلان جريس ويسعى لتخطي عقبة منتخب السنغال العنيد والذي يضم بين صفوفه مجموعة من أبرز اللاعبيين وعلى رأسهم ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي ، ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم بين تونس والسنغال الفائز في مباراة الجزائر ونيجيريا والتي تقام اليوم ايضا في نفس الدور.

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موعد مباراة تونس والسنغال بث مباشر كورة اون لاين والقنوات الناقلة لها:

وتقام مباراة تونس والسنغال في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، و تذاع عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع المباراة من خلال البث الأرضي للتلفزيون المصري عبر قناة تايم سبورت time sport .

تشكيل منتخب تونس المتوقع لمواجهة السنغال بث مباشر كول كورة

: حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي

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وفي الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري.

تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة تونس

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتي - لاميني جاساما

الوسط الدفاعي: بادو ندياي - إدريسا جاي - هنري سايفيت

في الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار، مباي نيانج.

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