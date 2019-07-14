رياضة | بعد تأهله للنهائي.. منتخب السنغال يُرسخ عقدة تونس في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهله للنهائي.. منتخب السنغال يُرسخ عقدة تونس في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رسخ منتخب السنغال عقدته أمام منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا، بعدما تغلب على نسور قرطاج بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد في نصف نهائي البطولة القارية المقامة على الأراضي المصرية.

وجاء هدف منتخب السنغال في الدقيقة 100 بأقدام ديلان برون لاعب منتخب تونس بالخطأ في مرماه، ليتأهل أسود التيرانجا للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة منتخب نيجيريا والجزائر والتي تنطلق بعد قليل.

ولم يحقق المنتخب التونسي أي إنتصار على منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه على أسود التيرانجا بهدف دون مقابل في دور الثمانية لنسخة عام 2004.

والتقي المنتخبين 3 مرات في بطولة أمم إفريقيا، بعد نسخة البطولة عام 2004، حيث تعادل المنتخبين 2-2 في عام 2008، بينما فاز أسود التيرانجا 2-0 في النسخة الماضية 2017، وكرر انتصاره بهدف دون مقابل في النسخة الحالية.