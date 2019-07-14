رياضة | الكشف عن موعد وصول دي ليخت إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد وصول دي ليخت إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت على وشك الوصول لنادي يوفنتوس، من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث تشير "سكاي سبورت" على أن ناديي يوفنتوس وأياكس أمستردام مع اتصالهم المستمر لأيام يعملون لإتمام الصفقة.

ويسعى الناديين لحل التفاصيل الأخيرة في شروط الدفع، ويرغب اليوفي بإكمال كل شيء متبقي بهذه الساعات حتى يصل اللاعب الهولندي الشاب بأسرع وقت لتورينو.

الجدير بالذكر أنه إذا ما سارت الأمور حسب الخطة يمكن لدي ليخت الوصول مساء غداً الاثنين وإجراء الفحوصات الطبية صباح الثلاثاء، رغم أن الحسم النهائي ربما لم يأتي لكن المؤشرات تشير لإقترابه.

ويدور الحديث المتداول على قيمة بحوالي 70 مليون يورو مع بضعة ملايين مكافآت، وينتظر الرقم "4" دي ليخت بعدما كان الرقم للمغربي مهدي بن عطية، ثم مارتن كاسيريس في الموسم الماضي.