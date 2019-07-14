رياضة | نجم السنغال يثني على أداء تونس رغم الخروح من الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم السنغال يثني على أداء تونس رغم الخروح من الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بابا نداي لاعب منتخب السنغال، أن منتخب تونس فريق قوي وبه لاعبين مميزين جدا، وعانوا أمامه خلال مباراة نصف نهائي الأمم الإفريقية.

وأوضح بابا، أن المباراة كانت صعبة وأن منتخب تونس لولا أنه فريق كبير ما كان وصل إلي الدور قبل النهائي معربا عن سعادته الشديدة بالفوز والتأهل لنهائي البطولة.

وأشار نداي أنهم قدموا مباراة جيدة وأن ما يشغلهم حاليا هو التفكير في لقاء النهائي للفوز بالبطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري، لأول مرة في تاريخهم.