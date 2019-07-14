رياضة | "بازوكا" الاتحاد السكندري يتنقل لصفوف الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بازوكا" الاتحاد السكندري يتنقل لصفوف الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الإنتاج الحربي أمس جلسة خاصة بحضور المهدي وبازوكا لاعب الاتحاد السكندرى ووكيله للاتفاق على انتقال نجم زعيم الثغر للنادى الحربي خلال الميركاتو الصيفي.

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واتفق الثنائى على كافة الأمور المادية ويتبقى فقط الاتفاق المالي بين الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري.

ووقع اللاعب على العقود المبدئية لانتقاله والمقرر الإعلان عن الصفقة بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب من صفوف النادي السكندري.