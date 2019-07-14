رياضة | يوفنتوس يحدد موعد الإعلان عن التعاقد مع آرون رامزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد موعد الإعلان عن التعاقد مع آرون رامزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه سيكون غداً الإثنين موعدًا للمؤتمر الصحفي الخاص بتقديم لاعب وسطه الويلزي الجديد أرون رامزي.

ومن الجدير بالذكر ان رامزي انضم للسيدة العجوز في صفقة انتقال حر قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي ودخل بالأيام الاولى في تدريبات فردية مخصصة له قبل ان ينضم لاحقاً للفريق.

وسوف يكون موعد المؤتمر الصحفي غدًا بعد الظهر في تمام الساعة 14:30 بتوقيت إيطاليا.