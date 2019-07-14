رياضة | 6 حقائق مثيرة من وداع منتخب تونس لبطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 حقائق مثيرة من وداع منتخب تونس لبطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع منتخب تونس بطولةأمم إفريقيا 2019، بعد خسارته أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وجاء هدف منتخب السنغال في الدقيقة 100 بأقدام ديلان برون لاعب منتخب تونس بالخطأ في مرماه، ليتأهل أسود التيرانجا للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة منتخب نيجيريا والجزائر والتي تنطلق بعد قليل.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 6 حقائق من وداع منتخب تونس أمم إفريقيا: -

1- منتخب السنغال يتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، والأولي منذ نسخة عام 2002 التي خسرها أمام الكاميرون بركلات الترجيح (3-2).

Advertisements

2- لم يستطيع منتخب تونس التأهل لنهائي أمم إفريقيا منذ 15 عامًا، وكان آخر مرة نجح في تجاوز الدور نصف النهائي والوصول لـ"نهائي الكان" عام 2004 في النسخة التي توج بلقبها على أرضه ووسط جمهوره.

3- الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس يفشل في التأهل لنهائي أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فشل في تخطي الدور نصف النهائي مع مالي عام 2012 وخسر وقتها أمام كوت ديفوار 1-0.

4- أليو سيسيه المدير الفني السنغالي يتأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه.

5- خروج منتخب تونس من الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا، يُحطم حلم "النهائي العربي" الغائب منذ 15 عامًا، حيث لم يتأهل منتخبين عربيين للنهائي القاري منذ نهائي نسخة عام 2004، الذي جمع تونس مع المغرب، وحسمه نسور قرطاج 2/1.

6- منتخب تونس فشل في تجاوز الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1978، 2000.