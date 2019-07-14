رياضة | نصف نهائي أمم إفريقيا.. محاربو الصحراء يفترسون نسور نيجيريا في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصف نهائي أمم إفريقيا.. محاربو الصحراء يفترسون نسور نيجيريا في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى منتخب الجزائر الشوط الأول من مواجهته أمام نيجيريا متقدما بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي من بطولة امم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

بداية هذا الشوط كانت قوية من جانب الجزائر حيث سدد إسماعيل بن ناصر كرة قوية مرتدة من حارس نيجيريا لكن دفاع النسور الخضراء أبعدها عن مرماه.

واستمر ضغط محاربو الصحراء على مرمى نيجيريا حيث شكل الثلاثي يوسف بلايلي ورياض محرز وبغداد بونجاح خطورة كبيرة على الفريق النيجيري لكن المحاولات لم تترجم إلى أهداف.

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وفي الدقيقة ٣٠ انقض بغداد بونجاح على مدافع المنتخب النيجيري ليخطف منه الكرة ويصبح منفردًا بحارس النسور الخضراء الذي تصدى لكرة مهاجم السد القطري ببراعة منقذا مرماه من استقبال الهدف الأول.

واعتمد المنتخب النيجيري على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات أحمد موسى، وكاد إيغالو أن يباغت مرمى الجزائر بتسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة رائعة من أليكس أيوبي في الدقيقة ٣٨.

وفي الدقيقة ٤٠ رواغ ويضا محرز مدافع نيجيريا ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتصطدم بإيكونك وتسكن شباك نيجيريا معلنا الهدف الأول للجزائر.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي جديد لينتهي هذا الشوط بتقدم رجال المدرب جمال بلماضي بهدف نظيف.