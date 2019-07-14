رياضة | ميلان يستفسر عن مدافع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستفسر عن مدافع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي ميلان الإيطالي عن مدافع آخر، لتدعيم صفوف الفريق، وهناك العديد من الأسماء المتداولة بالفترة الأخيرة لديهم.

وتشير صحيفة "توتوسبورت" إلى أن باولو مالديني طرق باب يوفنتوس للإستفسار وطلب معلومات عن المدافع ميريح ديميرال الذي تعاقد معه يوفنتوس منذ أيام قليلة من نادي ساسولو مقابل 18 مليون يورو.

وتلقى الروسونيري رد سلبي بالوقت الحالي، ويعود السبب لذلك بسبب وجود اتفاق بين اليوفي وساسولو يمنع بيع ديميرال في سنتين، رغم انه من الممكن أن تتغير الامور بصيغ مختلفة، ويبقى ديميرال حالياً خيار ثانوي بالنسبة للميلان بعد أسماء أولية لديه مثل ديان لوفرين.