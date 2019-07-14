رياضة | حارس يوفنتوس على بعد خطوات من الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس يوفنتوس على بعد خطوات من الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية مجدداً إمكانية تحول ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي نحو الدوري البرتغالي وانفتاحه لهذه الفرضية يزيد رغم انه كان يفضل ويميل للبقاء في ايطاليا.

وأوضحت "سكاي" أن حارس يوفنتوس المميز يبحث عن تحدي جديد ومساحة أكبر للعب على عكس الموسم الماضي لكسب ثقة المدرب روبرتو مانشيني قبل بطولة اوروبا 2020 في العام القادم.

وأفادت التقارير أن بيرين يبدأ بتقييم الفرضيات البرتغالية، ويبدو ان نادي بنفيكا (بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري) يتقدم باهتمام أقوى مقارنة بنادي بورتو.