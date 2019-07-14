رياضة | سيسيه: منتخب السنغال الحالي تفوق على جيل ٢٠٠٢ ونجنى ثمار ٥ سنوات تعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه: منتخب السنغال الحالي تفوق على جيل ٢٠٠٢ ونجنى ثمار ٥ سنوات تعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن سعادته بالفوز على تونس في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي إنه لفخر منذ ١٧ عام لم نتأهل وهذا نتاج الاستعداد، واظن أنهم بذلوا مجهود طوال ٥ سنوات وها هم يجنون ثماره الآن.

أكمل، التأهل هو جني ثمار فريقه بالكامل لان الجميع عمل كل ما لديه.

وأوضح أن هذا هو سحر كرة القدم أن تصل لمرحلة تفقد فيها السيطرة على كرة القدم وتلعب الأقدار دورها، وهذه المباراة مفاجأة وسوف تسجل في كرة القدم وفي تاريخي.

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وأشار إلى أنه فقدوا التحكم على زمام الأمور ولكن اعدينا اللاعبين جيدا وقدمنا النصائح وأضعنا ٥ تسديدات على المرمى وكذلك ركلة الجزاء، وهذه هي كرة القدم وعندها تعلم كم انت ضعيف أمام سحر كرة القدم.

وأردف أن الضغط والتوتر هو مهنتي ولعبت كرة القدم وأنا في الثانية عشر من عمري والضغط جزء لا يتجزأ من هذه اللعبة ووثقت في لاعبي وشعرت بتحفيزهم وأنهم يرغبون في عمل شيء ما وقاموا بكل ما يلزم للفوز.

وعن مباراة النهائي أكد أنه لا يفكر في ذلك حتى الآن، وخاطرت بالتوجه لمهنة التدريب وسعيد لانني اسعدت شعبي وانني أملك جيل تفوق على جيل ٢٠٠٢ واللاعبين أكدوا لي انهم سيتفوقون عليه.

وأضاف أن اللاعبين أبنائه وابويه، واهدي هذا الفوز للشعب السنغالي ولكل من يدعو للفريق، وأتابع الانطباعات في كل شبر بالسنغال واهدي لهم الفوز، وهذا النهائي هو النهائي الخاص بهم.

وأكد أنه تمنى أن يقود السنغال الي هذا المستوى عندما تولى تدريب المنتخب في ٢٠١٥، وقلت إن هدفي التأهل لكأس العالم ونهائيات أمم افريقيا، وتعهدت بذلك الي كاليدو كوليبالي لإقناعه باللعب لمنتخب السنغال.