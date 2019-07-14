رياضة | بلدية المحلة يواصل مرانه ومشاركة كشلط وعبدالله لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يواصل مرانه ومشاركة كشلط وعبدالله لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريباته اليومية على ملعبه بقيادة كرم جابر المدير الفني

وشملت التدريبات شق بدني ثم بدءأ لفريق تدريبات خفيفا بالكرة، وقد شارك في تدريبات اليوم لأول مره منذ بداية فترة الإعداد اللاعبان محمد عبدالله جعفر ومحمود كشلط بعد تغيبهم لظروف خاصة.

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وشارك وائل على مهاجم شبين السابق وإحدى صفقات البلديه هذا الموسم في التدريبات بقوة ومن المنتظر مشاركة اللاعب محمد جمال ظهير أيسر الجزيرة السابق في التدريبات خلال الأيام القادمة بعد حصول بلدية المحلة على الاستغناء الخاص به.

وقد أكد الجهاز الفني لبلدية المحلو بقيادة كرم جابر أن هناك بعض اللاعبين المميزين سوف ينضموا للفريق خلال الفترة القادمة وسوف يتم الإعلان عنهم عقب الإنتهاء من بعض الأمور الخاصة بالصفقات.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة قدوقام بقيد 20 لاعبا في قائمته الأولى وحافظ على القوام الأساسي للفريق من أجل تحقيق هدف الصعود للممتاز.