رياضة | خاص - حقيقة رحيل بهاء مجدي عن إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - حقيقة رحيل بهاء مجدي عن إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمد شيحة وكيل أعمال بهاء مجدي لاعب فريق الزمالك على حقيقة انتقال الأخير إلى نادي بيراميدز في فترة الاتنقالات الصيفية المقبلة.

وقال شيحة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : " نادي بيراميدز طلب التعاقد مع بهاء مجدي، خلال الميركاتو الجاري".

وواصل:" مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفض رحيل بهاء مجدي، لبيراميدز واللاعب مستمر مع القلعة البيضاء حتى الآن".

ويذكر ان بهاء مجدي انتقل للزمالك، مطلع الموسم الجاري، قادمًا لصفوف الإسماعيلي، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.