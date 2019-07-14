رياضة | إصبع بنزيما يضعه في مأزق خطير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصبع بنزيما يضعه في مأزق خطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، هذا اليوم بدون إرتداء حماية لإصبعه المكسور، والذي تعرض من خلاله للكسر في مُباراة ريال بيتيس الموسم الماضي ولكن لم يشعر بالراحه وإرتداه مجدداً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه منذُ إرتداء كريم بنزيما حماية إصبعه المكسور سجل 18 هدف من أصل 30 هدف سجله الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أنه يعتبر هذا الرقم يعتبر هو ثاني أفضل سجل تهديفي لهُ منذ موسم 2011/12 عندما سجل 32 هدف.