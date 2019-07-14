رياضة | أول رد من مدرب تونس بعد الخسارة أمام السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من مدرب تونس بعد الخسارة أمام السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس حزنه الشديد بعد توديع نسور قرطاج بطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة من السنغال بهدف في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال جيريس خلال المؤتمر الصحفي إن أداء فريقه كان على مستوى نصف النهائي وما حملته المباراة من مفاجآت لنا وللاسف خرجنا من البطولة.

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تابع، كنا نود أن نكون في وضع أفضل ولكن هذه هي كرة القدم، وعانينا من تراجع.

وكشف جيريس أنه كان يتمنى كيف يساعد اليو سيسيه الذي خلفه في تدريب السنغال، ويمكنكم قول الكثير عن مسيرتي مع السنغال، مشاورات مع سياسيه ومع اللاعبين، وسأكون داعمه الأول، كونه وصل للنهائي كلاعب ومدرب واتمنى له النجاح من عميق قلبي.

وأختتم السنغال على مستوى أحد المنافسين سواء نيجيريا والجزائر.