رياضة | إيسكو يصل معسكر ريال مدريد بكندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يصل معسكر ريال مدريد بكندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني، وصل إلى معسكر النادي الملكي في مدينة مونتريال الكندية، رفقة الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فرانشيسكو إيسكو لم يلتحق سابقاً رفقة بعثة الفريق لكندا بسبب قدومه لمولود جديد.

ومن المتوقع أن ينضم فرانشيسكو إلى التدريبات المسائيه للفريق هذا اليوم، ولكن تبقى كاسميرو وإيدير ميليتاو وفاييخو خيسوس ودسيبايوس وبورخا مايورال فيدريكو فالفيردي الذين لم يتواجدوا مع الفريق حتى الآن.