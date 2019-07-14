رياضة | مارسيلو: هدفنا هذا الموسم هو تحقيق كل البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو: هدفنا هذا الموسم هو تحقيق كل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد الإسباني، أن الهدف هو الفوز بكل شيء، وسوف يواجه الموسم المقبل بحماس كبير.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية: "دائماً أقول بأن اللعب مع أفضل نادي في العالم حلم، سيكون الموسم المقبل موسم الرابع عشر بقميص ريال مدريد ولدي نفس الحماس والرغبة لتقديم كل شيء".

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وأضاف: "بدأنا أولى أيامنا بعمل شاق كما هو الحال دائماً وكما كان سابقاً، هدفنا هو بذل قصارى جهدنا هنا لنكون قادرين على القتال من أجل كل شيء. إذا كنا بحالة بدنية جيدة سوف يساعدنا ذلك طوال الموسم".

وواصل: "نواجه الامر بحماس كبير للفوز في كل شيء، نحن حريصين على التدريب بجد وان نستمر بذلك طوال الموسم. نريد تقديم كل شيء من أجل إسعاد جماهيرنا والهدف هو الفوز بكل شيء، نحن نعلم إن الموسم لم يبدأ حتى الآن ولكن نعمل من أجل تقديم ذلك".

واختتم: "أحاول دائماً مساعدة الجميع عند نزول أرضية الملعب، الشباب معنا لا يزالوا صغار وهم بحاجة إلى مساعدتنا ونحن سوف نكون بجانبهم، أنا ورافا وناتشو وراموس كنا هُنا لسنوات عديدة ونحن هنا لتقديم المساعدة لهم لأنهم مستقبل هذا النادي".