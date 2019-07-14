رياضة | مشوار منتخب السنغال حتي التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار منتخب السنغال حتي التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك على حساب تونس بعد الفوز بهدف نظيف في دور نصف نهائي البطولة المقامة حالياً على الملاعب المصرية.

وجاء هدف منتخب السنغال في شباك تونس خلال الشوط الإضافي الأول بهدف ذاتي من لاعب نسور قرطاج، ليصل أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية النقرر لها يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشوار منتخب السنغال وصولاً إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية:

دور المجموعات:

السنغال × تنزانيا: 2-0

السنغال × الجزائر: 0-1

السنغال × كينيا: 3-0

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دور 16:

أوغندا × السنغال: 0-1

الدور ربع النهائي:

السنغال × بنين: 1-0

الدور نصف النهائي:

السنغال × تونس: 1-0

الهداف: ساديو ماني (3 أهداف)