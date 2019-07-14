شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو للاستغناء عن نجم الوسط والان مع التفاصيل

حدد ريال مدريد مبلغ 60 مليون يوروو للاستغناء عن رودريجيز لاعب وسط، بعدما طرحه للبيع خلال فترة الانتقالات الصفيفة الجارية. وأوضحت تقارير صحفية، أن أتليتكو مدريد، تقدم بعرض 50 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب أن النادي الملكي رفض العرض، مطالبهم بدفع 60 مليون يورو للحصول على خدماته. ويذكر أن ريال مدريد يسعى لتوفير 200 مليون يورو لضم بوجبا لاعب خط وسط مانشستير يونايتد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو للاستغناء عن نجم الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.