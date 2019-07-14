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جريزمان يكشف عن المركز الذي سيشارك فيها مع برشلونة

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كشف الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد عما بما يمكن أن يساهم في فريق إرنستو فالفيردي، وأكد على مشاركته في خمسة جوانب من اللعبة التي تهيمن بشكل مثالي ، مثل "الأهداف" و "تمريرات" ، كما يتضح ذلك في إحصائياتهم.

 

وقال: "يمكنني المساهمة في العمق واللعب بلمسة واحدة ، والمساعدة ، والأهداف ، واللعب في المساحات ... هذه هي خصائصي الرئيسية إلى جانب العمل والكفاح".

لعب المهاجم الفرنسي ، في المواسم الخمسة التي لعبها في صفوف أتلتيكو مدريد ، بين عامي 2014 و 2019 ، 257 مباراة رسمية وسجل 133 هدفًا وقدم 50 تمريرة حاسمة. لعب ما مجموعه 20300 دقيقة.

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