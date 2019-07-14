شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يكشف عن المركز الذي سيشارك فيها مع برشلونة والان مع التفاصيل

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد عما بما يمكن أن يساهم في فريق إرنستو فالفيردي، وأكد على مشاركته في خمسة جوانب من اللعبة التي تهيمن بشكل مثالي ، مثل "الأهداف" و "تمريرات" ، كما يتضح ذلك في إحصائياتهم.

وقال: "يمكنني المساهمة في العمق واللعب بلمسة واحدة ، والمساعدة ، والأهداف ، واللعب في المساحات ... هذه هي خصائصي الرئيسية إلى جانب العمل والكفاح".

لعب المهاجم الفرنسي ، في المواسم الخمسة التي لعبها في صفوف أتلتيكو مدريد ، بين عامي 2014 و 2019 ، 257 مباراة رسمية وسجل 133 هدفًا وقدم 50 تمريرة حاسمة. لعب ما مجموعه 20300 دقيقة.