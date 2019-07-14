شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضم مهاجم منتخب مصر والان مع التفاصيل
وقع مهاجم منتخب مصر على عقود انتقاله لنادي بيراميدز المصري، في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق بصفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية.
ووقعد أحمد على مهاجم منتخب مصر ونادي المقاولون العرب، على عقود انتقاله للفريق وحصل مهجم المقاولون العرب على مقدم العقد، لسدد الشرط الجزائيس في عقده لينتقل لصفوف بيراميدز.
وكان عدد من الاندية تقدموا بعروض رسمية لضم أحمد على بعدما تصدر هدافي الدوري المصري حتى الان.
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