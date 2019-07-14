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مشاكل هازارد تبدأ مع ريال مدريد

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كشفت صحيفة cuatro الأسبانية، أن البلجيكي إدين هازارد جناح ريال مدريد الجديد، وقع اليوم في أول مشكلة له مع الفريق، خلال تجهيزات الفريق للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب تعرض للارهاق البدني بسبب زيادة من الحمل البدني، خلال تدريبات الفريق، المُعد البدني الجديد جريجوري دوبون، والذي كثف التدريبات البدنية اليوم للاعبين مما تسبب في ارهاقه هو وعدد كبير من اللاعبين.

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