شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود نيمار لبرشلونة.. رئيس النادي يجيب والان مع التفاصيل

لم يرغب جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في الحديث عن إمكانية توقيع نيمار هذا الموسم خلال تقديم أنطوان جريزمان للجماهير، بعد انضمامه للجماهير

رئيس برشلونة ، عندما سئل عما إذا كان نيمار سيعود وما الرأي الذي يستحقه التصريحات التي قال فيها إن أفضل لحظة في مسيرته كانت 6-1 أمام باريس سان جيرمان عندما كان يرتدي زي برشلونة.

ورداً على هذا السؤال ، قام رئيس برشلونة بإخراج الكرات: "يسعدنا تقديم جريزمان اليوم لأننا أردناه أن يأتي منذ فترة طويلة."، وحان موعد الاحتفال بوصول نجم من عالم كرة القدم إلى برشلونة

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لم يكن اليوم ، على ما يبدو الرئيس ، للحديث عن احتمال عودة المهاجم البرازيلي ، ووصول اللاعب الفرنسي من أتلتيكو مدريد.

اعترف بارتوميو بأنه تحدث مع أتلتيكو دي مدريد بعد البيان المثير للجدل لمجموعة المراتب بدعوى أنه سيطلب 200 مليون لأنهم مقتنعون بأنهم تحدثوا مع اللاعب قبل الوقت الذي يسمح فيه بالتفاوض مع لاعب: "لقد تحدثت معهم ليس لديهم أي دليل لأنه لا يوجد شيء ، أنا أفهم أن أتلتيكو يدافع عن مصالحهم ، كما ندافع عن مصالحنا ، لقد تحدثت مع سيريزو ، لكنني لا أعتقد أن هناك تطوراً إيجابياً لهم لأنه لا يوجد شيء ".

أكد الرئيس أيضًا أنه يحب أن يكون لديه أفضل اللاعبين في فريقه ، حتى لو كان ذلك يعني دفع ملايين كثيرة: "كل صيف نحاول تحسين الفريق ، لدينا فريق تنافسي للغاية حيث فزنا بالألقاب لسنوات ، ويعد جريمزمان خبرًا رائعًا. سوف نتوقف كمجلس إدارة لتحسين الفرق ".