بالفيديو.. السنغال تقترب من التتويج ببطولة أفريقيا بصعودها للنهائي

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نجح المنتخب السنغالي، في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تفوق على تونس بهدف نظيف، أحرز بالنيران الصديقة عبر ديلان برون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 101 لينتهي اللقاء بفوز السنغال وتأهلها للنهائي.
وشهدت المبارة احتساب حكم المبارة ركلة جزاء لتونس في الدقيقة 75 أهدرها فرجاني ساسي لاعب تونس، كما احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للسنغال في الدقيقة 81 وصوبهاهنري سايفت لكن تصدى لها حارس تونس.
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