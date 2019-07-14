الان تتابع تونس تودِّع “أمم أفريقيا” بعد خسارتها أمام السنغال بالدور نصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودعت تونس بطولة أمم أفريقيا بعد خسارتها أمام السنغال في مباراة نصف النهائي. وصعد منتخب السنغال إلى المبارة النهائية بعد مباراة مثيرة سجل فيها هدفا واحدا. ومن المقرر أن تلتقي السنغال في يوم 19 من الشهر الحالي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا المرتقبة.

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