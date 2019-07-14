اشتباكات بين مدرب السنغال ولاعب تونس

وقعت اشتباكات بين المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، ووهبي الخزري لاعب المنتخب التونسي، وذلك عقب المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد الدفاع الجوي.

و توجه لاعبو منتخب تونس نحو سيسيه عقب صافرة الحكم، إلا أن الأمن نجح في إنهاء تلك الأزمة سريعا.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على تونس اليوم بهدف دون رد، سبقه إهدار ركلتي جزاء، لكل فريق، عن طريق هنري سافيت، وفرجاني ساسي.