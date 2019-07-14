بارتوميو: التوقيع مع غريزمان لم يكن سهلًا

أكد رئيس نادي ​برشلونة​ الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو ان التوقيع مع الوافد الفرنسي الجديد أنطوان غريزمان لم يكن سهلًا.

​​​​​​​ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات بارتوميو التي اتت كالاتي: "غريزمان هو اللاعب الذي نتابعه منذ فترة، نحن نحبه، التوقيع معه لم يكن سهلاً، ولكن هو موجود هنا الآن".

وأضاف: "مع غريزمان نحن نخطو خطوة للأمام ، فالفيردي أعطى موافقته على غريزمان، وهو لاعب يحبه كثيرًا ، ولا يزال الصيف طويلًا".

واختتم: "أحب أن أحصل على أفضل اللاعبين في العالم، لدينا 5 توقيعات لاغلى اللاعبين في تاريخ النادي ما يعني أن لدينا لاعبين كبار".

وعن شكوى أتلتيكو مدريد بشأن صفقة غريزمان، اختتم: "من حقهم أن يدافعوا عن نفسهم لكن لا أرى الأمر صحيحًا، لا يوجد أي دليل على اتفاقنا مع غريزمان قبل الصيف، وسنرى كيف سيتطور الأمر لكن لا يمكن أن يكون هناك دليل لهذا الأمر".