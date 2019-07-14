النيران الصديقة تقود السنغال لتخطي تونس إلى نهائي أفريقيا

فشل منتخب تونس في التاهل الى الدور النهائي لكاس امم افريقيا مصر2019 بعد هزيمة قاسية بهدف دون رد سجله ديلان برون ضد مرماه بعد خطأ فادح من الحارس معز حسن .وبذلك يكون منتخب اسود التيرانجا اول متاهل للنهائي الافريقي الذي يعود اليه بعد 17سنة .

الشوط الاول

بداية اللقاء عرفت سيطرة سينغالية حيث ضغط اسود التيرانجا على مناطق نسور قرطاج وابرز فرصة جاءت في الدقيقة السادسة حين توغل ماني ومهد لسبالي الذي وجد نفسه في مكان مناسب لافتتاح النتيجة لولا تدخل محمد دراجر في الوقت المناسب واخراج الكرة في الركنية .

في الدقيقة 12 نفذ وهبي الخزري ركلة حرة في عمق دفاع السينغال كاد ان يحولها ساسي الى هدف لولا تدخل الدفاع .

وانطلاقا من هذا الوقت بدا منتخب تونس ياخذ بزمام الامور وفي الدقيقة 21نفذ الخزري ركلة حرة في اتجاه ديلان برون لكن راسية الاخير اخرجها الدفاع الى ركنية كاد على اثرها ان يمضي يوسف المساكني هدفا حين صعد فوق الجميع لكنه صور اوق المرمى

وفي الدقيقة 26انقذت العارضة منتخب تونس من هدف حين تخطى صابالي دراجر وصوب بقوة .

وفي الدقيقة 29 تلقى الخنيسي كرة ذكية من فرجاني ساسي وضعته امام فرصة للتسجيل قبل ان يسقط ارضا بعد دفع من كواياتي وهو ما جعل الخنيسي يطالب بركلة جزاء لكن الحكم تيسيما امر بمواصلة اللعب مؤكد لا وجود الى اي مخالفة .

ومن جديد اخذ منتخب السينغال بزمام الامور و كاد ان يفتتح النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق سابالي .

وفي االدقيقة 38وجد ماني نفسه امام شباك خالية بعد خروج معز حسن لكن تصويبة ماني اخطات المرمى.

وفي الدقيقة 40 اخرج كوليبالي كرة في ظهر مدافع تونس دراجر كاد ان يستغلها ماني ويفتتح النتيجة لولا الخروج الموفق للحارس معز حسن .لينتهي الشوط الاول على نتيحة التعادل السلبي .

الشوط الثاني وركلتا جزاء مهدورتان بعد فترة الاستراحة قام مدرب منتخب تونس الان جيراس باقحام نعيم السليتي مكان يوسف المساكني الذي اخس باوجاع وهذا التغيير اعطى حركية كبيرة لهجوم منتخب تونس حيث كاد نسور قرطاج في الدقيقة 48 ان يفتتحوا النتيجة حين اخرج محمد دراجر كرة ذكية وضع بها الخنيسي وجهالوجه مع الحارس جوميز لكنالخنيسي اضاع الفرصة باعجوبة .

وفي الدقيقة 49 كاد ان يفتتح منتخب تونس النتيجة عن طريق ساسي لكن تصويبة الاخير القوية تالق امامها الحارس السينغالي واخرج الكرة في الركنية .

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وفي الدقيقة 60 حاول السليتي الحل الفردي فصوب لكن تصويبتن اخطات المرمى .

وفي الدقيقة 61 السليتي نفسه يراوغ بالدفاع السينغالي الذي اخرج كرته في الركنية .وحرمه من التهديف .

في الدقيقة 64 قام مدرب السينغال البتغيير اضطراري باقحام مكان في الدقيقة 65 اخرج السليتي كرة ذهبية للخنيسي وضعته وجها لوجه مع الحارس السينغالي لكن تباطئ الخنيسي حرمه من النيل من شباك جوميز الذي كان سباقا على الكرة .

وفي الدقيقة68 اقحم مدرب اسود التيرانجا اليو سبسي ، اسماعيلا سار مكان دياتا.بحثا عن اعطاء نفس جديد لتشكيلته وفي المقابل تواصل ضغط نسور قرطاج الذي افرز ركلة جزاء في الدقيقة 74 منحها الحكم تيسيما دون تردد بعد ان لمست كرة فرجاني ساسي القوية يد المدافع كوليبالي .ركلة جزاء فشل في تحويلها ساسي الى هدف بعد ان تصدى لها الحارس جوميز .

وفي الدقيقة 76 اضاع السليتي فرصة التسجيل لما صوب في يدي الحارس جوميز .

منتخب السينغال قام ببعض المحاولات بحثا عن مباغتة النسور وعلى اثر هجوم سريع وتوغل من اسماعيل سار في الدقيقة 79 يسقط الاخير بعد التحام مع ديلان برون والحكم تيسيما يعلن دون تردد على ركلة جزاء للسينغاليين فشل اندري سافيت في تحويلها الى هدف بعد ان تصدى لها معز حسن .

المدرب الان جيراس لعب ورقة غيلان الشعلالي في الدقيقة 82 فاقحمه مكان ايمن بن محمد .وتواصلت المحاولات من هذا الجانب وذاك .

وفي الدقيقة 89 كاد اندري سافي ان يقتل اللقاء بتصويبة قوية لمست الشباك الصغيرة لتنتهي المباراة في وقتها القانوني بالتعادل السلبي (0- 0) .

خطأ من معز حسن وهدف من برون ضد مرماه .

في الفترة الاضافية الاولى حاول كل فريق اخذ الاسبقية وفي الدقيقة 101ابتسم الحظ لاسود التيرانجا الذين حصلوا على هدية ثمينة بعد ان نفذ اندريه سافيت ركلة حرة وبعد سوء تقدير من الحارس معز حسن الذي افلتت منه الكرة لتصطدم بديلان برون وتدخل الشباك (1- 0) .

مع بداية الفترة الثانية اقحم جيراس انيس البدري مكان فرجاني ساسي .

وفي الدقيقة 114 اعلن الحكم تيسيما عن ركلة جزاء لمنتخب تونس بعد ان لمست الكرة اللاعب لكن بعد الرجوع الى الفار تم الغاء الركلة .واقحم جيراس شواط مكان الخنيسي لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز السينغال بهدف دون رد .