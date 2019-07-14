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إبراهيم السنيني مدربا لحراس وحدة صنعاء

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وقع فريق وحدة صنعاء مع مدرب الحراس اليمني إبراهيم السنيني ليكون ضمن الجهاز الفني للفريق الذي سيقود الزعيم في الدوري التنشيطي الذي أعلن الاتحاد إطلاقه في الشهر الحالي.

وجاء توقيع مع مدرب الحراس إبراهيم السنيني خلفا للمدرب الحراس معاذ عبدالخالق الذي أعلن الاتحاد تدريبه لمنتخبنا الوطني .

وكان السنيني قدم استقالته من تدريب فريق شعب صنعاء و22 مايو في الفترة الماضية، بعد أن حقق نتائج مميزة مع الفريق الأصفر في الملتقيات التي تقام في العاصمة صنعاء طيلة الخمس السنوات الأخيرة .

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وعبر مدرب الحراس إبراهيم السنيني عن بالغ سعادته بالعودة والعمل مرة أخرى للعمل مع زعيم الكرة اليمنية.

وقال سوف أقدم كل ما عندي في سبيل هذا الفريق العريق الذي يتشرف كل مدرب في الجمهورية ان يكون ضمن جهازه الفني .

وسبق للمدرب الحارس إبراهيم السنيني أن عمل في أندية الوحدة واليرموك و22 مايو وشعب صنعاء وبرز على يده حراس مميزون على الساحة اليمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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