شكرا لقرائتكم "24 يونيو ومجاش".. سر خروج البلدوزر الجديد من حسابات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك سبب موافقة إدارة النادى الأبيض على خروج مصطفى محمد الملقب بـ"البلدوزر الجديد" من الحسابات الفنية فى الموسم المقبل بعد إبداء مرتضى منصور رئيس النادى الموافقة على إعارة اللاعب فى أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن مصطفى محمد تغيب عن اجتماع اللاعبين المعارين مع إدارة الزمالك الذى عقد فى 24 يونيو الماضى ثم تحدث مع أحد مسئولى النادى عن شعوره بإنه لن يكون له دور أساسى بالفريق فى الموسم المقبل لذلك يفضل الاستمرار فى الإعارة لأحد أندية الدورى قبل العودة إلى الزمالك من أجل استمرار مشاركته كأساسى.

وكان الزمالك قد أعار مصطفى محمد أكثر من مرة فى المواسم الأخيرة إلى الداخلية وطنطا وطلائع الجيش وتألق بقوة وانضم للمنتخب الوطنى الأول وسوف يعيره ناديه مجددا فى الموسم المقبل بعد تلقيه أكثر من عرض على رأسهم عرض الإسماعيلى.