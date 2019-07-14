تعرف على جدول أعمال عمومية الاتحاد الافريقى الأربعاء المقبل....

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جدة - عمرو شويل يعقد الاتحاد الافريقى لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القارى صباح الأربعاء المقبل بحضور ممثلى الاتحادات الأهلية بالقارة السمراء. وحصل "الخليج 365" على نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى والذى سيناقش عدة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة على رأسها موقعد ومكان قرعة تصفيات نهائيات كأس العالم المقبلة 2022، بالاضافة الى حسم ملف نهائى أبطال أفريقيا المقرر أن يتم اعادته بين فريقى الترجى التونسي والوداد البيضاوى المغربى. وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي كالتالي.. - كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى - إلقاء جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القارى - مراجعة القرارات السابقة للمكتب التنفيذى فى اجتماعه الأخير 19 يونيو الماضى. - المسابقات - الأولى: بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات الكونغو 2020 - الثانية: بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المغرب 2019 Advertisements - الثالثة: أجندة 2020 والتى تتمثل فى مباراة اياب نهائى أبطال أفريقيا بين فريقيى الوداد المغربى والترجي التونسى، بالاضافة الى موعد ومكان قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة 2022. - الاجتماع المالي: - اجتماع المراقبة والاشراف - اجتماع جوائز الكاف - اجتماع التسويق وحقوق البث التلفزيوني والديجيتال والرعاة الجدد المطروحين. - تقديم الطلبات للأشخاص الجدد الراغبين فى عضوية المكتب التنفيذى " فتح باب الترشيح". - مناقشة مدى تقدم التعاون الأخير بين الفيفا والاتحاد القاري فى ضوء طلب الكاف اشراف الاتحاد الدولي على الأمور المالية والإدارية داخل مقر الكاف. - تحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل.

جدول أعمال عمومية كاف

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