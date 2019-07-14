شكرا لقرائتكم عماد متعب : تونس ودعت أمم أفريقيا بشرف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن حزنه بعد وداع منتخب تونس لبطولة أمم أفريقيا، عقب الخسارة من السنغال بهدف دون رد فى الأشواط الإضافية، فى المباراة التى جمعتهما مساء على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

قال متعب فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "تونس ودعت البطولة بشرف، واللاعبين قدموا أداء رجولى، والخسارة جاءت من هدف يحزن، خاصة بعد كم الفرص التى ضاعت، لكن إهدار المنتخبات الكبيرة للفرص دائمًا ما يكون ثمنه غالى".

خيم التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من المباراة، والتى شهدت سيطرة كبيرة للمنتخب السنغالى، وكان الأخطر على مرمى المعز حسن حارس تونس فى أكثر من فرصة، تسديدة يوسف سابالى لاعب أسود التيرانجا فى الدقيقة 25 من زمن المباراة، والتى ارتطمت بالقائمة الإيسر لحارس تونس المعز حسن، وإنفراد ساديو مانى فى الدقيقة 38.

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وفى الشوط الثانى أهدر فرجانى ساسى نجم الزمالك فرصة تسجيل هدف تونس الأول فى الدقيقة 74، بعد اضاعته ركلة جزاء تصدى لها جوميز حارس السنغال.

ورد عليه هنرى سافيت مدافع أسود التيرانجا، وأهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 81، تصدى لها معز حسن حارس تونس ببراعة، ليستمر التعادل السلبى، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل ديلان برون مدافع تونس، هدف منتخب السنغال الأول، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 101 من زمن المباراة، ورفضت تقنية الفيديو "فار"، إحتساب ركلة جزاء لمنتخب تونس فى الدقيقة 113، بعد احتسابها من جانب الحكم تيسيما.