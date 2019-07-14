شكرا لقرائتكم بوطيب على كف عفريت فى الزمالك بسبب تصريحات الثنائى الأجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، مجهول المصير داخل القلعة البيضاء، خاصة بعدما صرح مرتضى منصور رئيس النادى بإنه سيتم إبرام 5 صفقات من العيار الثقيل، وسيكون من بينهم ثنائى أجنبى، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الكروى الجديد.

وعلم "الخليج 365" أن خالد بوطيب جاء على رأس قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى الحالى، بجانب المغربى حميد أحداد الذى من المتوقع أن يدخل ضمن صفقة تباديلة مع أحد أندية الدورى المغربى، فى الوقت الذى تراجعت فيه إدارة القلعة البيضاء عن قرار الاستغناء عن التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، لعدم وجود بديل يعوضه فى الوقت الحالى.

وقام خالد بوطيب بالتواصل مع وكيل أعماله، لحسم مصيره مع الزمالك فى الفترة الحالية، مع البحث له عن أحد العروض تمهيدًا للرحيل، خاصة بعدما نما إلى علمه ما يدور فى ذهن إدارة الزمالك بالوقت الحالى، ورغبتهم فى الاطاحة به من صفوف الفارس الأبيض.