شكرا لقرائتكم نبيل دونجا يرفض إغراءات الخليج من أجل الانتقال للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، العرض المقدم من نادي الكويت الكويتي للعب لصفوفه الموسم المقبل، لتمسكه بالانتقال لصفوف نادي الزمالك.

وسبق لدونجا التوقيع علي عقود انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالى، وفي انتظار نجاح مفاوضات القلعة البيضاء مع نادى بيراميدز للاتفاق علي بنود الصفقة والإعلان الرسمى.

وجاء اهتمام الزمالك بالتعاقد مع "دونجا" بعد تلقي لاعب وسط الفريق طارق حامد الكثير من العروض الخليجية، عقب ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، إلي جانب تألقه مع الزمالك على مدار المواسم السابقة.

ومن المنتظر إعلان نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة انتقال "دونجا" لصفوف القلعة البيضاء رسميا، مما يعني فتح باب الرحيل أمام طارق حامد بعد وجود بديله.