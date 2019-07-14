شكرا لقرائتكم أندية إيطاليا تدعم ميهايلوفيتش بعد إصابته بالسرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انهالت رسائل الدعم يومي السبت والأحد للصربي سينيسا ميهايلوفيتش، بعدما كشف مدرب بولونيا إصابته بمرض سرطان الدم.

ونشرت الصحف الإيطالية صوراً للمدرب الصربي على صفحاتها الأولى، وذكرت صحيفة "توتوسبورت": نحن معك، فيما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": شجاعة ميهايلوفيتش.

وأعلن ميهايلوفيتش، وهو يبكي، عن مرضه في مؤتمر صحافي يوم السبت، وتعهد قائلا : سأفوز بهذه المعركة من أجل عائلتي، من أجل أطفالي، من أجل كل هؤلاء الذين يحبونني.

وأكد ميهايلوفيتش (50 عاماً): هذه ليست دموع الخوف وأضاف: لا يمكنني الانتظار للذهاب للمستشفى وبدء المعركة. إنه مرض عدواني ولكن يمكن التغلب عليه.. متأكد من أنني سأفوز بهذه المعركة.

وفاز ميهايلوفيتش، لاعب يوغوسلافيا وصربيا السابق، بكأس الأندية الأوروبية البطلة مع ريد ستار بلغراد في 1991، كما فاز ببطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس مع لاتسيو في 1999.

وكمدرب كان ميهايلوفيتش بصدد خوض موسمه الثاني مع بولونيا، حيث تولى تدريب المنتخب الصربي وميلان الإيطالي وفريق سبورتينغ البرتغالي.

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وقال ىوالتر ساباتيني المدير الرياضي ببولونيا إن ميهايلوفيتش سيظل مدربا للفريق، وقال قائد الفريق بليريم دزمايلي لشبكة "سكاي" التلفزيونية أن الفريق بأكمله يدعم المدرب.

وقال: اليوم شهد ضربة مؤلمة لنا جميعا، لم يتوقع أيا منا حدوث شيئا كهذا. ولكن، سنظل بجانبه، إنه بمثابة أب روحي لنا. سنقاتل من أجله مثلما سيقاتل من أجلنا.

ونشر نادي ميلان تغريدة ذكر فيها: الرجال الفائزون سيجدون طريقة دائما. تحلى بالقوة سينيسا، ينبغي أيضا أن تتغلب على هذا التحدي. وفي تغريدة أخرى قام لاعبو فريق تورينو بحمل قميص مكتوب عليه تحلى بالقوة سينيسا.

وذكر أيضا فريق سامبدوريا عبر حسابه على "تويتر": بعد الأمطار تأتي الشمس. قوة سينيسا، قاتل وانتصر مثلما تفعل دائما. مثلما تعرف كيف تفعل هذا. سامبدوريا وجماهيره خلفك.

وذكر إنتر ميلان: كل الأشخاص في إنتر بجانبك في المعركة المقبلة، وكتب لاتسيو مثله إذ ذكر: فزنا بالكثير معاً. نحن معك أيضا في هذه المعركة. تحلى بالقوة سينيسا.

وقال توتي نجم روما السابق عبر "إنستغرام": سأقاتل وأفرح بشدة معك، لأنه سيكون انتصارا. هيا يا سينيسا.