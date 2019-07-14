مواجهة درامية: ملخص نتيجة مباراة تونس والسنغال امم افريقيا 2019 نصف النهائي

ملخص نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم، متابعي الساحرة المستديرة وخاصةً الجماهير التونسية تترقب بكل شغف المواجهة الهامة التي تجمع بين منتخب تونس والسنغال في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من كأس الامم الافريقية 2019 والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي بتواجد جماهيري كبير لمؤازرة لاعبي نسور قرطاج من أجل تخطي عقبة أسود التيرانجا والتأهل للنهائي، وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء للحكم الأثيوبي باملاك تيسيما كحكم ساحة ويعاونه كل من وليد أحمد وسافاري كابيري أما الحكم الرابع فسيكون بيرنارد كاميل.

نتيجة ماتش تونس والسنغال اليوم

وتمكن المنتخب التونسي من التأهل للمربع الذهبي بعدما قضى على آمال مدغشقر بثلاثية نظيفة بدور الثمانية، فيما بلغت السنغال هذا الدور بعدما أنهت مغامرة بنين في البطولة القارية بشق الأنفس.

ملخص مباراة تونس والسنغال

يتواجد الجمهور إلى مدرجات الاستاد من أجل الاستمتاع بالمباراة الكبيرة بين لاعبي المنتخبين على المستطيل الأخضر.

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أعلن آلان جيريس عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ المواجهة وهي: المعز حسن – أسامة حدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجير – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – أيمن بن محمد – يوسف المساكني – ياسين الخنيسي – وهبي خزري.

التشكيل الأساسي لأسود التيرانجا: حراسة المرمى: ألفريد جوميز، الدفاع: كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتي – لامين جاساما – يوسف سابالي، الوسط: إدريسا جاي – بابي أليون نداي – هنري سايفت، الهجوم: كيتا بالدي – ساديو ماني – مباي نيانج.

تأهل المنتخب السنغالي للنهائي بعدما تغلب على تونس بهدف دون رد.