الآن: نتيجة مباراة تونس والسنغال في قبل نهائي كأس الامم الافريقية 2019

تعرف على نتيجة مباراة تونس والسنغال في كأس الامم الافريقية كورة ستار، لقاء من العيار الثقيل على أرضية استاد الدفاع الجوي بين نسور قرطاج وأسود التيرانجا وذلك ضمن مباريات نصف نهائي امم افريقيا 2019 لكرة القدم، قمة كروية ستكون صعبة على المنتخب التونسي نظراً للقوة البدنية والفنية التي يتمتع بها المنافس بقيادة النجم المتألق ساديو ماني.

مباراة تونس والسنغال

تنطلق المواجهة الحاسمة في السادسة مساء اليوم الاحد بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وستنقل قناة بين سبورت bein sport hd max مباراة تونس اليوم للمتابعين، وأيضاً سيتم إذاعة اللقاء من خلال البث الارضي لقناة تايم سبورت المصرية.

نوضح لكم تاريخ مواجهات المنتخبان على مدار التاريخ، حيث انهما قد ألتقيا في خمس مباريات من قبل، أنتصر كلاً منهما في مواجهة وكان التعادل سيد الموقف في الثلاث مواجهات الأخرى.

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نتيجة مباراة تونس والسنغال

تشكيلة تونس الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: محمد دراغر – ديلان برون – ياسين ميرياح – أسامة حدادي، الوسط: إلياس السخيري – فرجاني ساسي – أيمن بن محمد، وفي الهجوم: وهبي الخزري – يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي.

تشكيلة منتخب السنغال هي: ألفريد جوميز – كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتي – لامين جاساما – يوسف سابالي – إدريسا جاي – بابي أليون نداي – هنري سايفت – كيتا بالدي – ساديو ماني – مباي نيانج.

تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف في الاشواط الاضافية بعدما انتهت الاشواط الاصلية بالتعادل السلبي.