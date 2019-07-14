koora بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا.. مشاهدة algeria vs nigeria عبر bein sport max

بث مباشر مباراة الجزائر و نيجيريا اليوم الأحد 14 يوليو 2014 فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا، المنتخب الجزائرى يسعى للفوز اليوم و الصعود للنهائى، منتخب الجزائر فى دور المجموعات حصل على تسع نقاط كاملة، و فى دور الستة عشر فاز على غينيا بثلاثة أهداف نظيفة، وفى دور الثمانية فاز المنتخب الجزائرى بضربات الجزاء الترجيحية على منتخب ساحل العاج، و أدى منتخب الجزائر مباراة رائعة استحق فيها الفوز، بينما المنتخب النيجيرى تخطى منتخب الكاميرون فى دور الستة عشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و فى دور الثمانية تقابل منتخب نيجيريا مع منتخب جنوب افريقيا و فاز 2/1، مباراة الليلة بين منتخب الجزائر و نيجيريا سوف تقام على استاد القاهرة الدولى، و سوف يبدأ اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء.

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تابع لايف مباراة الجزائر و نيجيريا التى سوف تقام اليوم الأحد 14 يوليو 2014 و ذلك على ملعب استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و ليبيا والسودان العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق الثامنة مساء بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب.

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مباراة الجزائر و نيجيريا سوف تذاع اليوم الاحد على قنوات بى ان سبورت beIN SPORTS MAX 1 HD AR و قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR و أيضا سوف تذاع المباراة قناة تايم سبورت بث أرضى، و سيعلق على المباراة حفيظ دراجي من الملعب

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بعد مرور 8 دقائق النتيجة هى التعادل السلبى