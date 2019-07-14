يلا لايف algeria مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر Koralive يلا شوت حصري كورة ستار ماتش...

يلا شوت بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا يلا شوت Yalla shoot مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا مباشر كورة ستار بدون تقطيع ماتش الجزائر بث مباشر كورة اون لاين تابع الاسطورة لايف| تختتم مباريات اليوم الأحد في نصف نهائي كأس أمم افريقيا بلقاء يجمع منتخب محاربو الصحراء ضد منتخب النسور على ستاد القاهرة الساعة 9 مساءاًَ، وتنقل قناة bein max تعليق حفيظ دراجي.

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يلا شوت مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر اليوم بدون تقطيع، الاسطورة تابع لايف مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا اون لاين | تشكيلة الجزائر الرسمية بحسب بي إن سبورتس لن يطرأ عليها سوى تغيير وحيد هو لغياب يوسف العطال للإصابة، مبولحي , زفان , ماندي , بن لعمري , بن سبعيني , قديورة , بن ناصر , فيغولي , محرز , بلايلي , بونجاح.

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تأهل منتخب السنغال منذ قليل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على تونس بهدف دون رد، تم إحراز الهدف في الوقت الإضافي الأول، لينتظر منتخب أسود التراينجا على المباراة النهائية الفائز من مواجهة نيجيريا ضد الجزائر على ملعب القاهرة بث مباشر بعد قليل.

وبخلاف غياب عتال للإصابة يدخل منتخب الجزائر مباراته ضد نييجريا بنفس تشكيلة مباراته السابقة أمام منتخب كوت ديفوار مع وجود سفيان فيغولي الذي كانت تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة للاصابة الأخيرة.

تقنية الفار أو حكم الفديو ستكون حاضرة في مباراة لايوم بين الجزائر ونيجيريا في نصف النهائي الثاني لكان إيجيبت 2019.، وبدأت المباراة بضغط من منتخب الجزائر في وسط اللعب في الدقائق الأولى، وبونجاح نجح في الأفلات بكرة وكاد يسجل هدف أول.

يوسف البلايلي يضيع كرة خطيرة في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، في كرة لم يكن فيها في وضعية تسلل أبداً، وكان منتخب محاربي الصحراء قريب من تسجيل الهدف الأول في مرمى نيجيريا.