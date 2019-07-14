مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر يلا شوت “PERFECT” كورة حصري بدون تقطيع “On...

نتابع سويا مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع كورة لايف اون لاين الاسطورة بلس يدخل منتخب الجزائر اختبار قوى وصعب مساء الأحد خلال الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر عندما يواجه منتخب نيجيريا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب القاهرة الدول.

وكان منتخب الجزائر قد تأهل لهذا اللقاء بعدما تخطى عقبة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح، أما منتخب نيجيريا فقد تأهل لهذا الدور بعد تحقيقه الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

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وأكد المدير الفني للمنتخب الجزائر جمال بلماضي أن المواجهة ستكون غاية في القوة والصعوبة مثل مباراة كوت ديفوار حسب يلا شوت حصري بدون تقطيع ماتش الجزائر ضد نيجيريا.

وعبر عن حزنه الشديد لغياب ظهيره الأيمن المتألق يوسف عطال الذي أصيب بخلع فى الكتف لكنه أكد على قوة أفراد المنتخب، وأوضح أنه شاهد طريقة لعب منتخب نيجيريا، وسيحاول قدر الإمكان تحقيق الفوز للوصول للمباراة النهائية وإسعاد الشعب الجزائري.

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وسيعتمد بالماضي على نفس المجموعة التي خاضت مباراة كوت ديفوار باستثناء عطال سيحل محله مهدى زافان مع الاعتماد في الخط الأمامي على الرباعي المتألق رياض محرز وسفيان فيجولي ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح.

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أما منتخب نيجيريا فقد صرح المدير الفني روهر أن المنتخب الجزائري يعد أقوى منتخبات البطولة حتى الآن من الناحية الفنية حيث قدم مباريات غاية فى القوة خاصة أمام السنغال وكوت ديفوار.

وحذر روهر خط دفاعه من قوة هجوم منتخب الجزائر، وأكد على ثقته الكبيرة فى تحقيق الفوز وإمكانية إحراز الأهداف اعتمادا على إيجالو وأحمد موسى في الخط الأمامي.

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