تونس تُودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة بهدف نظيف في الأشواط الإضافية

يتابع الكثير اليوم مباراتي نصف نهائي الأمم الافريقية والتي تبدأ الأولى في تمام السادسة بين تونس والسنغال على ملعب الدفاع الجوي 30 يونيو في مباراة البحث عن بطاقة العبور الأولى المنتظرة لكلا المنتخبين، حيث تأمل الجماهير العربية في أن تتأهل نسور قرطاج بصحبة الجزائر ليكون نهائي عربي خالص.

مباراة تونس والسنغال

وبدأت الحماسة والتوعد قبل المباراة في المؤتمر الصحفي حيث حدثت أزمة بسبب اصرار لاعب المنتخب التونسي طه ياسين الخيسي على استخدام اللغة العربية بدلا من الفرنسية وهو ما كشف عنه أنه تعرض لاستفزاز من الصحفيين السنغاليين وسيكون رده عمليا فوق أرضية الميدان الليلة ومساعدة منتخبه في الوصول للفاينال.

نتيجة مباراة تونس والسنغال

وعن الحضور الجماهيري فانه من المتوقع أن يكون بشكل جيد في مباراة اليوم كونها نصف النهائي ولهذا فان الحكومة التونسية قد أعلنت عن عدد من الرحلات لنقل الجماهير وساعدتهم السفارة والحكومة المصرية في منحهم تأشيرات مجانية بالاضافة لتسليمهم 500 تذكرة مجانية من الشركة المنظمة لدخول الجماهير.

واليكم الآن التشكيل التونسي الرسمي قبل بداية اللقاء: معز حسن، محمد دراغر، ديلان برون، ياسين ميرياح، أسامة حدادي السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي

نهاية المباراة بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف أُحرز في الأشواط الإضافية لتُودع تونس البطولة وتتأهل السنغال إلى المباراة النهائية.