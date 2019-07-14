نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا

نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الدفاع الجوي، حيث اللقاء الذي يجمع بين تونس والسنغال في إطار مباريات الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2019 في واحدة من أقوي مباريات الدور نصف النهائي للبطولة.

حكم المباراة يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، حيث شهدت أحداث الشوط الأول الكثير من الهجمات الخطيرة على كلا المرميينـ إلا أن المنتخب السنغالي كان الأكثر خطورة، وأضاع ساديو ماني هدف محقق بعد الأنفراد بالحارس، وينتهي الشوط الأول بالتعادل، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني.

تونس والسنغال اليوم

من المقرر أن يكون موعد مباراة تونس والسنغال اليوم الأحد الموافق 14-7-2019 في إطار مباريات الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب تونس، كما ستكون مباراة تونس ضد السنغال منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

توافد جماهيري كبير على ملعب الدفاع الجوي من جانب الجماهير التونسية، والتي أتت بكثافة لمساندة نسور قرطاج خلال هذه المباراة الهامة أمام منتخب السنغال، والذي يعد أحد الفرق المرشحة بقوة لتحقيق لقب البطولة.

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وصول الفريقين إلي ملعب المباراة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة للحديث عن أهم الجوانب الفنية للمباراة، وتشكيل الفريقين.

يعرف كلا الفريقين صعوبة مواجهة اليوم في نصف النهائي، وخاصة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، وهو الأمر الذي سيجعل جميع اللاعبين يبذلون أقصي الجهد من أجل حسم التأهل.

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تشكيلة تونس اليوم

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: محمد دراغر، ديلان برون، ياسين ميرياح، أسامة حدادي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد.

خط الهجوم: وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.

نتيجة مباراة تونس والسنغال الآن