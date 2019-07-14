نتيجة مباراة تونس والسنغال اليوم في نصف النهائي والأوقات الاضافية تحسم المتأهل الأول

يدخل نسور قرطاج اليوم مباراة مهمة ومنتظرة من قبل الجمهور العربي حين يواجهون المنتخب السنغالي في اطار دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية مصر 2019 وينتظر الجميع تلك المواجهة لمعرفة من هو طرف النهائي الأول الذي سيخوض الفاينال مع الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا.

مباراة تونس والسنغال

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة حيث ستكون منقولة عبر الناقل الحصري الفضائي قنوات بي ان ماكس الأولى والثانية بالاضافة إلى قناة تايم سبورت والتي تبث على النطاق الأرضي، وكان المنتخب التونسي قد صعد لهذه المواجهة بعد أن استطاع اقصاء مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر وأنهى حلمه الذي امتد للوصول لربع النهائي في مشاركته الأولى.

تونس والسنغال

وقد استطاع المنتخب السنغالي في الوصول لهذا الدور ببعض الأريحية فقد احتل وصافة المجموعة خلف الجزائر ثم أقصى أوغندا واستطاع التغلب على بنين التي أقصت المغرب وها هو الآن يواجه تونس وستكون المواجهة فرصة لمعرفة من سيستطيع بسط كلمته العليا من الفريقين فهما حتى الآن لم يحققا الفوز على منتخب كبير فتونس تعادلت مع غانا والسنغال خسرت من محاربي الصحراء.

نتيجة مباراة تونس والسنغال

تشكيل المنتخب التونس للقاء اليوم: معز حسن، محمد دراغر، ديلان برون، ياسين ميرياح، أسامة حدادي وأمام رباعي الدفاع يلعب إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، وفي المقدمة يلعب وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي

انتهى الشوط الأول من المباراة والثاني بالتعادل السلبي وكلا الفريقين يهدر ركلة جزاء والشوط الاضافي يشهد هدف للسنغال أون جول بخطأ من الحارس معز علي ومدافعه وتتأهل السنغال للنهائي