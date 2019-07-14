السنغال إلى النهائي بنيران تونسية صديقة بعد التمديد

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بلغ منتخب السنغال المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2002، بفوزه على تونس 1-صفر بهدف بالنيران الصديقة في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت بينهما الأحد في القاهرة.

وبعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، جاء هدف ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده تونس في الدقيقة 101 (الدقيقة 11 من الوقت الإضافي)، ليمنح السنغال بطاقة العبور الى النهائي، لتلاقي الجمعة الفائز من مباراة منتخبي الجزائر ونيجيريا التي يقام مساء اليوم أيضا على ستاد القاهرة الدولي.

ملخص مباراة تونس والسنغال: