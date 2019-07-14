مدرب منتخب الصالات : ثأرنا من جنوب أفريقيا بالفوز عليهم 4 /3 وسط جماهيرهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات أنه سعيد بتحقيق فريقه للفوز 4 / 3 على منتخب جنوب أفريقيا على ملعبه ووسط جماهيره فى البطولة الودية التى جمعت مصر وجنوب أفريقيا وزامبيا وموزمبيق. تابع صالح لـ " الخليج 365 " : أخذنا ثأر منتخب مصر لكرة القدم بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد ، بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري.

منتخب الصالات يهزم جنوب أفريقيا منتخب الصالات يهزم جنوب أفريقيا أقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق "مصر- جنوب أفريقيا- زامبيا- موزمبيق" في مدينة "جوهانسبرج" في الفترة 14- 17 يوليو 2019، حيث تعادل الفريق المصري مع فريق "موزمبيق" بثلاثة أهداف لكل منهما، وفاز على منتخب "زامبيا" 5- 4 ليتأهل للمبارة النهائية أمام فريق "جنوب أفريقيا"، التي انتهت 4- 3 لصالح الفريق المصري ليتوج بالبطولة. Advertisements

الجهاز الفنى لمنتخب الصالات الجهاز الفنى لمنتخب الصالات

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