سوبر كورة يكشف لغز "الثنائى الأجنبى" فى الإطاحة بخالد بوطيب خارج الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، مجهول المصير داخل القلعة البيضاء، خاصة بعدما صرح مرتضى منصور رئيس النادى بإنه سيتم إبرام 5 صفقات من العيار الثقيل، وسيكون من بينهم ثنائى أجنبى، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الكروى الجديد.
وعلم "سوبر كورة" أن خالد بوطيب جاء على رأس قائمة الراحلين عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى الحالى، بجانب المغربى حميد أحداد الذى من المتوقع أن يدخل ضمن صفقة تباديلة مع أحد أندية الدورى المغربى، فى الوقت الذى تراجعت فيه إدارة القلعة البيضاء عن قرار الاستغناء عن التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، لعدم وجود بديل يعوضه فى الوقت الحالى.
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