شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون.
كان أحمد على قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة ، ولكنه اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة المقاولون وتعهد بعدم اللجوء للشرط الجزائي ، ورحب المقاولون بتعهد اللاعب ، مؤكدين حرصهم على مستقبل اللاعب قبل أن يفاجئ المهاجم الدولى إدارة ناديه ويقوم بتسديد الشرط الجزائي دون إبلاغ مسئولي المقاولون .
يذكر أن احمد على قدم مستويات رائعة مع المقاولون العرب منذ قدومه من المقاولون العرب وخاصة فى الموسم الحالى الذى احتل فيه صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفا وهو ما دفع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للإستعانة به خلال مباريات كأس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر .
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