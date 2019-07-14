اخبار الرياضه

أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم إدارة ناديه الحالى مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون.

 

Advertisements

كان أحمد على قد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة ، ولكنه اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة المقاولون وتعهد بعدم اللجوء للشرط الجزائي ، ورحب المقاولون بتعهد اللاعب ، مؤكدين حرصهم على مستقبل اللاعب قبل أن يفاجئ المهاجم الدولى إدارة ناديه ويقوم بتسديد الشرط الجزائي دون إبلاغ مسئولي المقاولون .

 

يذكر أن احمد على قدم مستويات رائعة مع المقاولون العرب منذ قدومه من المقاولون العرب وخاصة فى الموسم الحالى الذى احتل فيه صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفا وهو ما دفع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للإستعانة به خلال مباريات كأس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر . 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا