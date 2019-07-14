شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعاقد مع حارس بتروجت السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى طنطا فى التعاقد مع على فرج حارس بتروجت السابق، وحصل على خدماته لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد رحيل الحارس عن الفريق البترولى، عقب هبوط الأخير للقسم الثانى .

ووقع الحارس المخضرم مساء أمس على عقود الانضمام فى حضور أيمن المزين المدير الفنى لطنطا، الذى يسعى لتدعيم صفوف فريقه استعدادا لمنافسات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد بعد نجاحه فى العودة للأضواء على قمة مجموعة بحرى نهاية الموسم.

وقرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق الطنطاوى بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل، وحدد المزين بداية المعسكر يوم 25 من الشهر الحالى لمدة أسبوعين يتخلله خوض مباريات ودية .

وعاد فريق طنطا إلى الدورى الممتاز، وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية، بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.